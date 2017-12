Acidentes no Rio deixam 15 feridos

RIO - Quinze pessoas ficaram feridas em dois acidentes na zona sul do Rio na manhã deste sábado, 15. O primeiro acidente foi no Leblon, onde um ônibus caiu em um canal e cinco pessoas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros. No segundo, em Ipanema, o veículo invadiu uma loja e dez pessoas ficaram feridas. Todas as vítimas foram atendidas no Hospital Miguel Couto, na Gávea.

No Leblon, dois ônibus bateram na Rua Visconde de Albuquerque, perto da Rua Rainha Guilhermina. Os feridos foram atendidos pelos bombeiros no local.

Já em Ipanema, os bombeiros dos quartéis do Humaitá e de Copacabana foram acionados para atuar na Rua Visconde de Pirajá em um acidente envolvendo dois ônibus na altura da Rua Vinícius de Moraes. Os feridos foram encaminhados para o Miguel Couto.