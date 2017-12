Acidentes nos trens do Rio serão investigados pela Agestransp

RIO - Dois acidentes que aconteceram na manhã desta quarta-feira, 24, no sistema ferroviário serão investigados pela Agência Estadual de Transportes do Rio (Agestransp). De acordo com a concessionária de trens, Supervia, um homem não identificado caiu do trem perto da estação Pilares, no ramal de Belford Roxo, por volta das 8h. Meia hora depois, em outro acidente, um passageiro caiu no vão entre o trem e a plataforma quando desembarcava na estação São Cristóvão.

No primeiro acidente, o homem foi levado para o Hospital Salgado Filho, no Méier, zona norte, pelo Corpo de Bombeiros. A concessionária informou que vai apurar denúncia de que ele impedia o fechamento das portas do vagão. Segundo a concessionária, a atitude pode ser considerada crime "por expor a vida e a saúde de terceiros a perigo eminente".

Às 8h25, em São Cristóvão, estação que atende os cinco ramais, outro passageiro foi atendido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e depois foi encaminhado para um hospital.

Em nenhum dos casos, a circulação de trens foi interrompida. Segundo a Agetransp, técnicos analisarão se os meios, sistemas e equipamentos da Supervia contribuíram para os dois acidentes. Também será avaliada a qualidade do atendimento aos usuários.