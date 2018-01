Adolescente é atingido por bala perdida no Rio de Janeiro

Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

O menor C.S.V., de 13 anos, foi atingido por uma bala perdida, no braço direito, na manhã desta terça-feira, 12, durante um tiroteio, em realengo, no Rio de Janeiro. De acordo com a polícia militar, o menino passava pela Rua Paula Nei, durante um tiroteio entre traficantes da região. Ainda não há informações sobre o motivo da troca de tiros. O garoto foi levado por bombeiros para o Hospital Albert Schweitzer, em Realengo.