Adolescente é baleado em sala de aula na Cidade de Deus, no Rio

RIO - Um adolescente de 15 anos foi baleado na cabeça enquanto assistia a uma aula na Escola Municipal Alberto Rangel, na Cidade de Deus, zona oeste do Rio, na manhã desta quarta-feira, 13. Aluno do 7º ano do ensino fundamental, Thiago da Silva Batista está internado no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, na zona sul, e seu estado é considerado grave.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Cidade de Deus disseram em depoimento que trocaram tiros com traficantes no horário em que Thiago foi atingido. As armas usadas por eles foram apreendidas e as balas serão confrontadas com o projétil retirado da cabeça do adolescente.

Inicialmente, o estudante foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do local e depois foi transferido para o Miguel Couto, onde foi submetido a uma cirurgia. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação (SME) afirmou que funcionários da escola acompanharam o jovem durante todo o tempo.

"A SME ressalta que está prestando todo apoio aos familiares, bem como colaborando com as investigações policiais. A secretaria lamenta profundamente o ocorrido e solidariza-se com a família do aluno, com os professores e todos os funcionários da unidade escolar." As aulas da escola foram suspensas na quarta-feira e retomadas nesta quinta-feira, 14.