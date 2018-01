Adolescente é espancado e morto em escola socioeducativa

RIO - Um adolescente de 14 anos morreu na noite desta terça-feira, 2, após ser espancado por outros internos na Escola João Luiz Alves, unidade do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase) na Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro. Ele chegou a ser encaminhado para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios (DH). A perícia já esteve no local. Ainda não há informações sobre o que motivou o crime, mas, de acordo com policiais militares, ele teria sido detido por estupro.

Em nota, o Degase declarou que "os envolvidos vão responder a novo processo judicial, agora com ato infracional praticado durante o cumprimento de medida socioeducativa". A instituição disse também que "está prestando o auxílio necessário aos familiares da vítima".