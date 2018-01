Adolescente mata outro com tiro acidental na Baixada Fluminense

RIO - Um adolescente de 14 anos matou um jovem de 16 com um tiro de pistola na tarde dessa sexta-feira, 24, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. De acordo com a Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), o adolescente contou que o disparo foi acidental.

Os dois jogavam videogame na casa do tio do adolescente que fez o disparo, no bairro de Santo Antônio de Prata, quando o crime ocorreu. O jovem mostrava ao amigo a pistola, encontrada dias antes em um baile funk na Cidade Alta, em Cordovil, zona norte do Rio. Enquanto manuseava a arma, apertou o gatilho sem querer, ferindo o outro adolescente, de acordo com o depoimento à polícia.

Ainda de acordo com a DHBF, o jovem relatou que, apavorado, jogou a pistola em um rio logo após o crime. O menor de 14 anos foi apreendido por fato análogo aos crimes de homicídio e porte ilegal de arma de fogo. A perícia foi realizada no local e testemunhas estão sendo ouvidas pela polícia.