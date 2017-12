Adolescente morre atingido por bala perdida na baixada-fluminense

RIO - O estudante Fernando Ambrósio de Moraes, de 15 anos, morreu atingido por uma bala perdida no quintal da casa em que morava, em Japeri, na Baixada Fluminense, na manhã desta segunda-feira, 23. No momento em que o adolescente foi baleado ocorria um confronto entre criminosos e policiais militares na favela do Guandu, perto da casa do estudante. Até a noite desta segunda-feira não se sabia de onde partiu o tiro que atingiu Moraes.

A mãe do estudante, Ana Paula Ambrósio, afirmou em entrevista ao jornal O Dia que saiu para ir à padaria e, ao voltar, encontrou o filho morto no quintal do imóvel, situado na Rua da Paz. “Fiquei fora de casa por uns dez minutos. Os policiais invadiram o meu quintal e disseram que tinha bandido lá. Mas só tinha meu filho estirado no chão. Ele não era envolvido com nada. A rotina dele era de casa para a escola”, contou Ana Paula.

Segundo a polícia, esse confronto na favela do Guandu envolveu policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e deixou dois suspeitos feridos. Eles foram encaminhados à Policlínica Itália Franco, no bairro Engenheiro Pedreira. Com os suspeitos a polícia apreendeu duas pistolas, um revólver, quatro radiocomunicadores e dois cadernos de anotações. O caso foi registrado na 63ª DP (Japeri), para onde o material foi encaminhado.

A investigação da morte do adolescente é feita pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, que fez perícia no local em que ele foi baleado. Os investigadores buscam testemunhas e imagens de câmeras de segurança instaladas na região para tentar identificar a autoria do disparo que atingiu Moraes.