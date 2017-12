Adolescentes infratores fazem rebelião em Volta Redonda

RIO - Adolescentes internados no Centro de Socioeducação Irmã Asunción de La Gándara Ustara, na cidade de Volta Redonda, no sul fluminense, iniciaram um motim no início da tarde desta segunda-feira, 22. De acordo com a assessoria de imprensa do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase) não há reféns até o momento.

Alguns jovens foram agredidos por outros adolescentes e estão recebendo atendimento médico no local. Ainda segundo a assessoria, alguns adolescentes se entregaram, mas outros 35 adolescentes mantêm o motim.

A direção do centro de socioeducação e a coordenação de segurança estão no local negociando com os adolescentes o fim do conflito. A Polícia Militar reforça o policiamento no local.

A assessoria de imprensa não confirmou quantos adolescentes estão internados no local.