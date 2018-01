Agente penitenciário é fuzilado dentro do carro no Rio

O agente penitenciário Dielson Corrêa, de 41 anos, foi fuzilado na noite de segunda-feira, 29, em Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Até a manhã desta terça-feira, 30, a polícia ainda não tinha pista dos assassinos nem sequer os motivos do crime. Ele foi morto dentro do carro, onde foram encontradas 47 perfurações. O crime aconteceu por volta das 22h45, quando o agente passava pela Avenida Brasil, na altura do Jardim Palmares, em Santa Cruz. Os disparos foram feitos por pessoas que estavam dentro um veículo. Côrrea trabalhava no posto em frente à Casa de Custódia Cotrin Neto, no Complexo Penitenciário Japeri, na Baixada Fluminense.