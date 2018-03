Alemão acusado de tráfico de mulheres para prostituição é detido no Brasil

Um cidadão alemão foi detido no aeroporto da cidade brasileira de Recife, no nordeste do país, acusado de tráfico de mulheres para prostituição, informou hoje a Polícia.

Segundo uma denúncia apresentada por uma ex-namorada, Andreas Schwarz, de 41 anos, seduzia a mulheres com promessas de casamento e uma vez no exterior as obrigava a se prostituir.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Schwarz foi detido ontem à noite por agentes da Polícia Federal quando esperava para em embarcar em um voo com destino a Lisboa onde faria conexão com Frankfurt na Alemanha.

Segundo a denunciante, o alemão pedia que ela conseguisse mulheres para levá-las para exterior e chegou a agredi-la fisicamente por não atender seus pedidos.

Caso seja considerado culpado de tráfico de mulheres para prostituição, ele pode ser condenado a no mínimo três e no máximo oito anos de prisão.