Alunos são assaltados dentro de universidade na Baixada Fluminense

RIO - Alunos do câmpus de Duque de Caxias (na Baixada Fluminense) da Universidade Unigranrio foram assaltados dentro das salas de aula da instituição particular, em plena luz do dia. O crime ocorreu na manhã desta segunda-feira, 21. Cerca de 30 alunos foram ameaçados por um grupo de assaltantes, munidos de facas. O caso é investigado pela 59ª Delegacia de Polícia, em Duque de Caxias.

Na página oficial da universidade no Facebook, um aluno de nutrição do câmpus de Caxias, fez um desabafo. "Cadê a segurança que deveria ser prestada para todos os alunos da Unigranrio do câmpus de Duque de Caxias? Não há segurança, pois os acessos são livres em qualquer área da faculdade e entra quem quer. São vidas que estão sendo colocadas em risco pela incompetência dessa universidade".

O Estado tentou contato, por telefone, com a instituição, que não foi localizada. Na página do Facebook, em resposta a um aluno, a Unigranrio disse que "os fatos já foram apurados e as providências estão sendo tomadas junto à segurança do câmpus".