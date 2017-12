Ao lado de PMs com fuzis, Madonna posta foto em morro carioca

SÃO PAULO - A cantora norte-americana Madonna, em visita ao Rio de Janeiro, postou na tarde desta quarta-feira, 25, na rede social Instagram, uma foto em que aparece ao lado de policiais militares armados com fuzis no Morro da Providência, no centro da capital fluminense. Ela visitava uma associação comunitária no morro.

A foto gerou tanto comentários elogiosos à cantora quanto críticas a sua visita a uma "zona de guerra", segundo os textos publicados por seus seguidores.

O Estado tentou contato com a comunicação social da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro para comentar a foto, mas não obteve retorno.

A cantora já havia sido fotografada neste semana ajoelhada aos pés do cantor baiano Caetano Veloso.

