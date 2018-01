Ao menos 1 milhão participam de Cordão da Bola Preta no Rio

Atualizado às 15h50

Rio - O tradicional Cordão da Bola Preta comemorou neste sábado, 14, seu 97.º carnaval com uma homenagem aos 450 anos do Rio de Janeiro. Pelo menos um milhão de pessoas acompanharam o mais popular o bloco da cidade, informou o secretário de Turismo Antonio Pedro Figueira de Mello. No entanto, os organizadores estimaram que 2 milhões de pessoas participaram da festa, que neste ano foi realizada em um novo cenário. Com a interdição da Avenida Rio Branco para obras, o desfile foi transferido para a Avenida Presidente Antônio Carlos, também no centro.

A atriz Leandra Leal foi porta-estandarte do Bola pelo sétimo ano consecutivo: "Estamos festejando a nossa cidade na maior vocação dela. A gente sabe fazer festa. Isso é bom, isso é maneiro", disse ela. "É uma honra carregar essa bandeira num dos dias mais importantes do ano. Estou muito emocionada. Desfilo no Bola Preta desde criança." Leandra estava acompanhada da cantora Maria Rita, madrinha do bloco, e de Neguinho da Beija-Flor, padrinho. Dois cantores e trinta e dois músicos ditavam o ritmo da festa.

Furtos. Durante o desfile, a reportagem flagrou algumas confusões, que não foram apartadas pelos agentes de segurança que estavam no local. Em uma delas, um homem que supostamente estaria tentando realizar furtos foi agarrado e espancado por foliões bem ao lado do trio elétrico principal da festa. Momentos depois, um grupo de homens invadiu o cordão de isolamento e tentou furtar um dos convidados do bloco, que percebeu a ação e afastou o suspeito. A Prefeitura informou que 158 foliões receberam multa de R$170 por urinar na rua em blocos que desfilaram na manhã deste sábado.

O desfile, que estava marcado para começar às 9 horas, atrasou uma hora. Os foliões demoraram a encher o novo local de desfile. O presidente do Bola, Pedro Ernesto Marinho, elogiou a escolha do novo trajeto. "Se tiver que retornar à Rio Branco, tudo bem. Se ficar aqui, está ótimo também. O Bola Preta é paz e amor aonde estiver. Não vai ter problema, os foliões amam o bloco."

O mergulhador Ailton Machado, 54 anos, morador de Magé, na região metropolitana, foi um dos primeiros a chegar, junto com a mulher. "Todo ano eu estou presente. Há uns quinze anos participamos dessa brincadeira. É a primeira vez que estamos aqui. Tem o mesmo calor do público da Rio Branco. O evento do Bola é sempre uma emoção grande para nós que acompanhamos."

A rainha do Bola Preta, Raquel Dantas, desfilou pela primeira vez. O encerramento do desfile está previsto para as 14 horas. Para chegar ao bloco o melhor é usar a estação Carioca do Metrô.R