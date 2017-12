Após entrar por engano em favela no Rio, mulheres ficam feridas

RIO- Um casal de turistas que usava um carro com placas de Manaus entrou por engano na Vila do João, favela do complexo da Maré, na zona norte do Rio, vizinha à Avenida Brasil, e foi atacado a tiros por criminosos, na noite desta quinta-feira, 16. O carro foi atingido por cinco tiros. O motorista saiu ileso, mas a passageira Maria Lucila Barbosa de Araújo, de 49 anos, foi ferida na coxa direita.

Hernanda Pereira da Silva, de 27 anos, passageira de um ônibus que passava pela avenida Brasil no momento dos tiros, foi atingida na mão. Atendidas no Hospital Geral de Bonsucesso, na zona norte, as duas vítimas passam bem.

Os autores dos disparos não foram identificados. Segundo a Polícia Militar, momentos antes do ataque, um grupo de traficantes rivais à facção que domina a Vila do João tentou entrar na favela e houve confronto. Logo em seguida o casal entrou na comunidade, e os traficantes podem ter suposto que se tratava de integrantes da quadrilha rival.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O casal seguia para a Linha Vermelha quando errou o caminho. O ônibus onde estava a passageira ferida fazia a linha 335 (Cidade Alta x Praça Tiradentes).