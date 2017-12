Após incêndio, vôos do Santos Dumont são transferidos

O Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio, continua fechado para pousos e decolagens por causa do incêndio ocorrido na tarde desta terça-feira, 17, no terceiro andar do novo terminal. Segundo a Infraero, não há previsão para o retorno das operações. Os vôos da ponte aérea Rio-São Paulo estão sendo transferidos para o Aeroporto Internacional Tom Jobim, na Ilha do governador, na zona norte da cidade. Mais cedo, um incêndio interrompeu o movimento de pousos e decolagens no Aeroporto Santos Dumont, que concentra os vôos da ponte aérea Rio-São Paulo. Por volta das 15 horas, uma fumaça negra assustou passageiros e funcionários do aeroporto. O incêndio já foi controlado. De acordo com as primeiras informações, o incêndio teria começado no terceiro andar da ala nova do aeroporto, que ainda não foi inaugurada. O setor atingido foi o local que abrigaria a praça de alimentação. Bombeiros foram encaminhados ao local, mas a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) ainda não havia divulgado informações sobre o incêndio.