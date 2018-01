Após reintegração de edifício, 35 sem-teto acampam na Cinelândia

RIO - Após a remoção do Edifício Hilton Santos, no Flamengo, zona sul, ao menos 35 pessoas acamparam nesta quarta-feira, 15, na Cinelândia, no centro, com colchões, pedaços de papelão e cobertores. Representantes do grupo que ocupou o imóvel arrendado pelo empresário Eike Batista se reuniram com membros do governo estadual, prefeitura, Câmara Municipal, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e Defensoria Pública.

O vereador Jefferson Moura (PSOL), presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Câmara, disse que a Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos encaminhará os sem-teto provisoriamente para abrigos ou para a tenda coletiva que deverá ser armada no Terreirão do Samba, em Cidade Nova, no centro, até esta sexta-feira, 17. A secretaria não confirmou a informação.

Nenhuma das 300 pessoas retiradas do edifício Hilton Santos nesta terça-feira, 14, aceitou as vagas oferecidas pela prefeitura em abrigo em Santa Cruz, na zona oeste. “Os abrigos são horríveis, tem muita barata e muita gente que usa droga. Temos que continuar fazendo ocupação, senão ninguém vai prestar atenção na gente", disse a sem-teto Paty Araújo.

Para a vendedora ambulante Cris Costa, muitos pediram abrigo temporário a parentes e amigos. Acompanhada do filho e da neta, ela deixou a casa onde morava em Manguinhos, na zona norte, depois que o valor do aluguel passou de R$ 450 para R$ 650. “Ficou difícil, ganho só R$ 230 do Bolsa Família e faço uns bicos para complementar."

O valor repassado pelo Bolsa Família também é insuficiente para Andreia Pereira da Silva e os quatro filhos. “Depois que pago o aluguel não sobra nada." Ela foi um dos 112 feridas em acidente de trem em Mesquita, Baixada Fluminense, em janeiro deste ano. Desde então, toma remédios controlados e deixou de trabalhar como faxineira. “Sinto dores de cabeça horríveis.”

De manhã, o Movimento Nacional de Luta pela Moradia organizou passeata de cerca de cem pessoas do Largo da Carioca (centro) ao Ministério da Fazenda.