Arrastão na Linha Vermelha assusta motoristas no Rio

RIO - Um arrastão na Linha Vermelha, uma das mais importantes vias expressas da cidade do Rio, assustou motoristas que passavam pelo local no início da tarde desta sexta-feira, 31. Um longo engarrafamento se formou no local e, segundo relatos, paus e pedras foram arremessados em direção aos carros. O episódio ocorreu na altura do Complexo da Maré, na zona norte.

Muitas pessoas deixaram seus veículos para se abrigar de possíveis tiros. Policiais armados com fuzis foram vistos circulando no local. Segundo o Centro de Operações da Prefeitura do Rio, uma faixa da via expressa foi interditada por causa da operação policial. Ainda não há informações sobre a quantidade de pessoas roubadas, presos ou feridos.