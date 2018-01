Árvore de Natal da Lagoa Rodrigo de Freitas desaba

Atualizado às 11h00

Parte da tradicional árvore de Natal da Lagoa Rodrigo de Freitas, zona sul do Rio, desabou na madrugada desta sexta-feira, 20. A estrutura, que estava na borda da lagoa, iria ser transportada às 5h para o seu centro, mas se partiu com os ventos fortes da madrugada. A inauguração da árvore estava programada para o próximo dia 28 e foi adiada por tempo indeterminado.

Neste ano, seria comemorado o aniversário de 20 anos da Árvore na Lagoa e, na festa de inauguração, estavam confirmadas as participações da Cia. de Dança Carlinhos de Jesus, a Cia. Nós da Dança e o Coral da Fundação Bradesco, além dos cantores Daniel, Giulia Soncini e Simone. O símbolo natalino é montado desde 1996, sempre com patrocínio do Grupo Bradesco Seguros.

O projeto da árvore deste ano é assinado por Abel Gomes e é composto por 3,3 milhões de microlâmpadas e 100 refletores de LED. A estrutura tem 85 metros de altura, o que equivale a um prédio de 28 andares, e começou a ser montada em 16 de setembro. Ao todo, 1.200 pessoas estão envolvidas no projeto.