Assaltante que invadiu Igreja em Ipanema liberta refém

RIO - O assaltante que invadiu na tarde deste domingo, 17, a Igreja Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, libertou por volta das 19h15 o ministro da Eucaristia Eduardo Amaral. O padre José Ricardo, dominado inicialmente pelo criminoso, permaneceu na Igreja durante a negociação.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A confusão assustou os moradores da região - a Igreja fica em uma praça entre as Ruas Visconde de Pirajá e Garcia D’Ávila, perto da Praia de Ipanema - que chegaram a relatar um tiroteio na região. A informação não foi confirmada pela polícia.

De acordo com a PM, três criminosos teriam participado de uma tentativa de assalto a uma loja do bairro. Dois teriam fugido e o terceiro, invadido a igreja. A polícia fechou as ruas próximas por volta das 17h30, segundo o Centro de Operações do Rio. A região estava cheia - muitos banhistas aproveitavam o domingo de sol no Rio de Janeiro.

Mais cedo, um homem havia sido detido pela Polícia Militar na altura do posto 12, no Leblon, após uma confusão na areia. Segundo oficiais do 23º BPM, o suspeito seria menor de idade e teria sido cercado por frequentadores da praia. Ele foi encaminhado para a 14ª Delegacia de Polícia.