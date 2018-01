Assaltantes armados com fuzil tentam roubo em shopping na Barra da Tijuca

RIO - Três assaltantes armados com um fuzil e pistolas tentaram roubar uma loja que vende relógios da marca Rolex no Barra Shopping, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, por volta das 11h45 desta quinta-feira, 25. O gerente conseguiu acionar a polícia e o bando fugiu. No estacionamento, o grupo trocou tiros com seguranças e causou pânico entre clientes e funcionários do shopping center. Ninguém se feriu.

A loja assaltada chama Caneta Continental e fica no primeiro piso. O trio chegou, rendeu os funcionários e ordenou ao gerente que abrisse a parte da vitrine onde ficam expostos os relógios Rolex. Ao pegar a chave, o gerente acionou o botão de pânico, alarme que avisa a empresa de segurança contratada de que está ocorrendo um assalto.

Os ladrões perceberam a iniciativa do gerente, o agrediram com coronhadas e fugiram. Até 16h30 não havia a confirmação de que algo tenha sido roubado. A vitrine não chegou a ser aberta.

No estacionamento do shopping os criminosos se depararam com seguranças e iniciaram um tiroteio. Ninguém foi atingido. Dois carros tiveram vidros quebrados - um dos veículos estava estacionado e outro é da empresa de vigilância. A Polícia Militar também foi acionada e chegou a cercar o shopping, mas os criminosos conseguiram fugir.