Assaltantes levam carro com menino dentro na Tijuca

A professora Nancy Resende do Monte estava em seu carro na Barra da Tijuca, no Rio, onde mora, quando foi rendida por dois assaltantes neste domingo, 5, em um semáforo. A dupla pediu para que Nancy, que estava acompanhada pelo neto, descesse do automóvel, sem notar a presença da criança. Quando ambos perceberam, pararam o veículo e autorizaram o menino, de 3 anos, a sair. Os assaltantes fugiram com o carro da professora, um Siena. Antes, já haviam roubado um carro da marca Renault, que foi recuperado pela polícia ainda na tarde deste domingo. Procurada pela reportagem do Estado, Nancy alegou estar muito abalada e não quis falar sobre o ocorrido, mas um rapaz confirmou o assalto. O caso da professora remete à tragédia vivida pela família do menino João Hélio Fernandes Vieites, de 6 anos, que morreu na noite de 7 de fevereiro deste ano depois de ser arrastado por sete quilômetros na mesma zona da cidade, por bandidos que haviam rendido sua mãe. O crime teve grande repercussão no Brasil. Os pais de João Hélio envolveram-se em movimentos contra a violência e seu nome será dado a uma praça. Os bandidos foram presos.