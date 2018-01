Assalto a uma pizzaria deixa um ferido no Jardim Botânico

RIO - Um assalto a uma pizzaria no Jardim Botânico, na zona sul do Rio de Janeiro, deixou um segurança do local baleado na madrugada desta terça-feira, 6. Não havia mais clientes no estabelecimento no momento do crime, após o encerramento do expediente. O vigia foi levado para o Hospital Miguel Couto, na Gávea, também na zona sul, onde foi operado. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

O caso está sendo investigado pela 15ª Delegacia de Polícia, na Gávea. Testemunhas disseram que os assaltantes agiram quando funcionários retiravam o lixo da cozinha. Todo o dinheiro guardado no caixa, cerca de R$ 900, foi levado pelos criminosos. O segurança do restaurante, Fernando Luís de Almeida, segundo funcionários, não reagiu. Mesmo assim, foi baleado na barriga por um dos criminosos.

Durante a madrugada, cinco funcionários prestaram depoimento na delegacia que investiga o crime. A perícia já foi realizada no local, e os agentes buscam imagens de câmeras de segurança para tentar identificar os criminosos.