Assalto a restaurante no Rio termina com um morto e 2 feridos

Atualizada às 21h43

Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas em um assalto ao restaurante Tamo Junto, em Del Castilho, bairro da zona norte do Rio, no fim da tarde deste domingo, 11. Segundo uma funcionária, por volta das 17h20, dois homens abordaram um cliente que estava sentado na varanda e tentaram levar seu cordão. O homem, que segundo a testemunha era policial, reagiu e houve troca de tiros.

Além dele, dois outros clientes que estavam na parte interna do estabelecimento foram baleados, relatou a funcionária. A polícia chegou cerca de uma hora depois ao local.

As vítimas forma levadas para o Hospital Salgado Filho, no Méier. De acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde, um homem, identificado como Gustavo Medeiros, foi atingido por um tiro no abdômen, não resistiu e morreu.

Marcos Rogério de Souza, também baleado na barriga, não tem previsão de alta, mas seu estado de saúde é estável. A terceira vítima, identificada como Marcelo Santos, foi submetida a uma cirurgia.

De acordo com informações da 44ª Delegacia de Polícia, em Inhaúma, as investigações estão em andamento. A perícia do local foi solicitada e a polícia vai ouvir as vítimas assim que receberem alta médica. Agentes estão em diligências na busca de testemunhas e imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a identificar a autoria do crime.