Assalto a shopping causa tumulto e correria na zona norte do Rio

RIO - Uma loja da Samsung foi assaltada no fim da tarde de sexta-feira, 9, no Shopping Via Brasil, em Irajá, na zona norte do Rio. O episódio gerou tumulto e correria de clientes, que disseram ter ouvido tiros.

Policiais do 41º Batalhão de Polícia Militar, de Irajá, foram acionados e fizeram um cerco ao shopping, abordando veículos que saíam do estacionamento, mas os criminosos fugiram. O caso foi registrado no 27º Distrito Policial, de Vicente de Carvalho, que instaurou um inquérito. Os responsáveis pela loja prestaram depoimento ainda na noite de sexta-feira. Os agentes da Polícia Civil requisitaram imagens das câmeras de segurança instaladas no estabelecimento e no shopping, que devem ser analisadas.

De acordo com a Polícia Militar, o policiamento foi reforçado em todos os shoppings da região, inclusive em decorrência do aumento da frequência de assaltos nas vésperas dos Dia dos Namorados. No momento do assalto, uma cabine policial localizada em frente ao shopping estava desativada. De acordo com a corporação, o espaço é utilizado em horários específicos, de acordo com a "mancha criminal".