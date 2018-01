Assassinato de estudante da UFRJ pode ser crime homofóbico, diz polícia

RIO - O delegado Fábio Cardoso, que atua na Divisão de Homicídios do Rio de Janeiro e é responsável por investigar a morte do estudante Diego Vieira Machado, o crime pode ter motivação homofóbica. "Diego era homossexual e vinha recebendo ameaças homofóbicas e racistas nos últimos dias, então há uma linha forte de investigação que aponta que a motivação desse crime tenha sido homofobia", afirmou.

O corpo do estudante foi encontrado no fim da tarde deste sábado (02) boiando na Baía de Guanabara, ao lado da Ilha do Fundão, onde fica o principal campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Como o corpo estava nu da cintura para baixo, a polícia investiga também se ele foi alvo de violência sexual.