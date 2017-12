Ataque a tiros causa pânico em pedestres no centro do Rio

RIO - Um ataque a tiros contra policiais militares perto de um dos acessos ao Morro da Providência, no centro do Rio, causou pânico em quem passava perto da Central do Brasil no início da madrugada desta quinta-feira, 6.

Os policiais seguiam para a Gamboa, bairro localizado na zona portuária, pelo Túnel João Ricardo, quando foram alvo de disparos de criminosos que estavam no alto da comunidade. Eles tiveram de voltar na contramão.

Pedestres também tiveram de fugir dos tiros, mas ninguém se feriu. Logo depois do ataque, o policiamento foi reforçado e PMs fizeram uma incursão na comunidade. Ninguém foi preso.

O Morro da Providência tem uma Unidade de Polícia Pacificadora desde 2010.