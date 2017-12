Atleta é baleada na cabeça ao tentar fugir de assalto no Rio

Uma mulher de 28 anos foi baleada na cabeça, em Inhaúma, zona norte do Rio, na manhã desta quinta-feira, 9. Anna Paula Desbrousses Cotta foi atingida quando dirigia, na Avenida Pastor Martin Luther King Jr., para tentar fugir de um assalto na Linha Amarela. Anna é atleta de tiro inscrita na Confederação Brasileira de Tiro Esportivo.

Ela foi levada para o Hospital Estadual Salgado Filho, no Méier, também na zona norte. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a vítima está passando por uma cirurgia. O estado é grave.

A ocorrência foi registrada na 44ª Delegacia de Polícia. De acordo com policiais do 3º Batalhão de Polícia Militar (Méier), o patrulhamento foi reforçado na região.

No dia 7 de maio, a adolescente Ana Beatriz Frade, de 17 anos, foi morta em um arrastão, em um dos acessos à Linha Amarela, em Del Castilho. A garota foi atingida no veículo da família, quando estava a caminho do Aeroporto Internacional Tom Jobim, na Ilha do Governador, na zona norte, onde se encontraria com a mãe, que chegava de viagem.