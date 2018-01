Ator do filme 'Cidade de Deus' suspeito de matar sargento da PM se entrega

RIO - Acusado pela morte do sargento Hudson Silva de Araújo e apontado como um dos chefes do tráfico do Morro do Vidigal, na zona sul do Rio de Janeiro, Ivan da Silva Martins se entregou nesta segunda-feira, 31, à Polícia Civil. Conhecido como Ivanzinho da Rocinha ou Ivan, o Terrível, ele foi ator e participou das filmagens do longa-metragem Cidade de Deus, em 2002.

Com dois mandados de prisão, um expedido há quatro anos por suspeita de assalto e outro pelo homicídio do sargento Hudson, na semana passada, Ivanzinho da Rocinha negou o envolvimento nos crimes na chegada à Cidade da Polícia, na zona norte.

Segundo informou o RJTV, da TV Globo, Ivan disse que estava se entregando "para provar sua inocência". A ONG AfroReggae teria intermediado o acordo para que o ex-ator se apresentasse à polícia. Ele chegou à Cidade da Polícia sem algemas.

Ivanzinho se tornou um dos homens mais procurados do Rio após tiroteio no Vidigal na madrugada de 23 de julho. Na troca de tiros, o sargento Hudson Silva de Araújo foi baleado e acabou morrendo quando era atendido no Hospital Miguel Couto. Ele foi o primeiro policial da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Vidigal morto em confronto na comunidade.