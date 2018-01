Ator Marcelo Farias passa por cirurgia nos braços no Rio

Priscila Trindade, do estadao.com.br,

O ator Marcelo Farias passou por uma operação na madrugada desta terça-feira, 16, no Hospital Miguel Couto, no Leblon, na zona sul do Rio.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o ator sofreu cortes nas artérias e tendões nos dois braços. Ainda na madrugada, Marcelo Farias foi transferido para um hospital particular, mas a Secretaria mantém em sigilo o local para onde o ator da Rede Globo foi levado.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Posteriormente, a Secretaria Municipal de Saúde desmentiu a informação, esclarecendo que o acidente ocorreu com um amigo do ator Marcelo Farias. Leia aqui.

Um de seus papéis mais recentes do ator foi na novela das sete da Globo 'Beleza Pura', em 2008. Ele conquistou o público ao fazer par com a atriz Isis Valverde. Eles formavam o casal Rakeli e Robson. Na vida real os dois engataram um namoro que durou quase um ano e terminou em março do ano passado.