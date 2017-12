Ator Paulo Vilhena tem o carro roubado na zona oeste do Rio

O ator Paulo Vilhena, da Rede Globo, teve o carro roubado na madrugada desta sexta-feira, 27, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Vilhena, que interpreta o Fred na novela Paraíso Tropical, seguia em seu Mitsubishi L200 quando foi fechado por outros dois veículos, de onde saíram quatro homens armados. O local exato do assalto não foi revelado. A namorada de Vilhena, a empresária Paulista Roberta Alonso, seguia em outro veículo atrás, e também foi parada pelos criminosos. Os assaltantes levaram os dois carros, além de alguns pertences do ator. A assessoria de Paulo Vilhena informou que o ator e a empresária não sofreram nenhuma agressão ou ameaça. Vilhena gravou as cenas da novela normalmente nesta sexta-feira. De acordo com a assessoria, o carro de Vilhena foi recuperado, por causa do rastreador, no Morro do Vidigal, em São Conrado, no fim da manhã. A informação não foi confirmada pela Polícia Civil nem pela Polícia Militar.