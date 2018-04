Atos marcam 1 mês das mortes de Marielle e Anderson

RIO - Ainda sem resposta para a pergunta “Quem mandou matar Marielle?”, manifestantes fizeram um ato no amanhecer deste sábado, 14, no Largo do Machado, na zona sul do Rio, para marcar um mês do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Manifestações também aconteceram em outras cidades.

+ 'Quem matou e quem mandou matar Marielle?'

O deputado estadual Marcelo Freixo (PSOL), presente ao ato, disse que o assassinato é um dos crimes mais complexos do Rio. "Vamos cobrar que o Estado não pare. Temos respeito pelo trabalho da Delegacia de Homicídios. Somos contra a federalização (das investigações). Precisamos apoiar, mas precisamos acreditar que estão investigando" disse.

Para o deputado, o “Amanhecer por Marielle” é a forma de responder à violência mostrando que a luta da vereadora cresceu após o crime. “Nossa resposta é a do afeto. Queremos justiça e não vingança”, completou.

“No momento em que os políticos enfrentam uma grande rejeição, uma execução como essa bagunça a cabeça de todo mundo", disse o vereador Tarcísio Motta (PSOL). Ele ressaltou que o assassinato deu visibilidade às causas da vereadora, que atuava no campo dos direitos humanos e foi a quinta mais votada nas últimas eleições no Rio. "É muito triste que as pessoas tenham conhecido Marielle em um momento como esse.”

Investigações. A família de Marielle Franco deve se reunir com a polícia na segunda-feira, 16, para ter informações sobre o caso. A irmã da vereadora, Anielle Franco, disse que é importante fazer justiça. E reafirmou que a família precisa ser informada sobre os rumos da investigação.

Marcelo Freixo lembrou que o assassinato da juíza Patrícia Acioly, que tinha muito mais indícios para pautar a linha de investigação, foi elucidado em dois meses. “Quanto mais sigilosa for a investigação, melhor. Mas é importante ter um diálogo permanente entre a chefia da polícia e a família, até para que eles possam ter mais tranquilidade de que o crime será desvendado”, afirmou Freixo, que disse se reunir constantemente com a polícia e acompanha o caso.