Atriz chilena é assaltada na praia de Copacabana, no Rio

Marcelo Gomes, do Rio, O Estado de S. Paulo

A atriz e cantora chilena Luciana Andrea Echeverría Christie, de 21 anos, foi assaltada na noite de sábado (8) na orla de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. A vítima foi rendida por três bandidos, que a ameaçaram com facas. Os criminosos fugiram com a máquina fotográfica, dinheiro, telefone celular e o par de tênis que a atriz usava.

Policiais militares que estavam em quadriciclos na orla perseguiram os ladrões e conseguiram capturar um deles. Todos os pertences roubados foram recuperados. O caso foi registrado na Delegacia Especial de Atendimento ao Turismo (Deat), no Leblon, também na zona sul.

Em entrevista à Globo News após sair da Deat, a atriz elogiou a rápida intervenção da polícia. “Em menos de cinco minutos, a polícia já havia capturado este homem”, disse à atriz, referindo-se ao assaltante que foi preso.