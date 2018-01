Autoestrada é interditada após tiroteio no Rio

RIO - A Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá foi interditada nos dois sentidos durante cerca de 40 minutos, na noite desta quinta-feira, 26, após um tiroteio entre criminosos e policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Camarista-Méier. Não há registro de feridos nem de presos.

A interdição começou às 19h20, minutos após o confronto ocorrido no favela Camarista Méier, e se manteve até por volta das 20 horas. Embora a interdição tenha sido determinada pela Polícia Militar, que tentava impedir a fuga de suspeitos pela via, uma tentativa de fechar a autoestrada partiu de um grupo de moradores da favela, em manifestação contra a violência na região.

Na quarta-feira, um tumulto após uma operação policial no morro São João, no Engenho Novo, terminou com um ônibus incendiado na rua 24 de Maio.