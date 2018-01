Avião da Gol atola no Santos Dumont

RIO - Um avião da companhia aérea Gol que se preparava para decolar do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, rumo a Belo Horizonte atolou enquanto manobrava na pista, por volta das 19 horas desta sexta-feira, 25. Ninguém se feriu, segundo a empresa, mas o avião foi esvaziado e os passageiros tiveram que aguardar outro voo. Funcionários do aeroporto só conseguiram tirar o avião do local duas horas depois.

Segundo testemunhas, por conta de uma mudança na direção do vento, na hora da decolagem o piloto foi orientado pela torre de controle do aeroporto a mudar de pista. Enquanto ele manobrava, uma roda do avião passou sobre um trecho de grama e atolou. Como o avião não saía mais do lugar, a solução foi esvaziar o aparelho.

Por conta do problema, o aeroporto foi imediatamente fechado para pousos e decolagens e só reabriu duas horas depois, às 21h30.