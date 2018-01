Avião da OceanAir tem pane no Aeroporto Tom Jobim

Uma pane na turbina esquerda em uma aeronave da OceanAir atrasou a decolagem do vôo 6386, que partiria do Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), no Rio de Janeiro. Os passageiros que se dirigiam a Brasília já estavam dentro do avião, que partiria às 16h30 deste domingo, 16, quando o problema foi detectado. De acordo com a OceanAir, os passageiros foram removidos da aeronave para o reparo do defeito, que durou cerca de uma hora. Alguns passageiros que não queriam viajar na mesma aeronave solicitaram o reembolso da passagem, que não foi aceito. Segundo a OceanAir, todos os passageiros partiram na mesma aeronave, às 17h40.