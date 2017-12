Avó e neta morrem em desabamento de casa na zona norte do Rio

RIO - Duas pessoas morreram e três ficaram feridas no desabamento de uma casa em Irajá, na zona norte do Rio de Janeiro, na noite de quinta-feira, 21. O acidente aconteceu por volta das 19 horas, em um imóvel localizado na Rua Guirareia, a cerca de um quilômetro da Estação Irajá do metrô.

Alessa Caroline Fernandes, de 17 anos, e a sua avó, Lídia Lima, de 81, foram retiradas dos escombros já sem vida. Outros membros da família ficaram feridos. O local foi totalmente destruído, e alguns imóveis na área também precisaram ser interditados.

Ainda não se sabe a causa do desabamento. Segundo vizinhos, não chovia no momento do acidente.