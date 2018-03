Babá é presa ao imergir cabeça de criança em banheira

A falta de equilíbrio psicológico pode custar muito caro à babá Elane de Souza Vieira, de 53 anos, acusada de tortura por afogamento contra um menino de 2 anos, do qual tomava conta, numa residência de alto padrão do Condomínio Maramar, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio.

Na noite desta sexta-feira, 19, a tia da criança flagrou Elane, que também é professora de Inglês, segurando o menino pelas pernas e imergindo a cabeça dele numa banheira de hidromassagem. A Polícia Militar foi acionada e encaminhou Elane à 16ª Delegacia, da Barra da Tijuca.

A babá, assim que chegou à delegacia, negou o crime e disse que apenas dava banho na criança, mas, segundo o delegado Robinson Gomes, que tomou depoimento, um dos policiais conseguiu gravar a confissão de Elane, que afirmou ter se irritado com o choro da criança e que por isso resolveu dar um castigo no menino.

Elane foi autuada por crime de tortura, que pode resultar numa pena de 2 a 8 anos de reclusão. Ela está presa na carceragem da Barra da Tijuca e deverá ser transferida para a Polinter.