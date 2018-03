Bairro de Santa Teresa no Rio tem intensos tiroteios

A noite deste sábado, 5, foi de intenso tiroteio no bairro de Santa Teresa, no centro do Rio. Traficantes do Morro São Carlos, no Catumbi, localizado na região central da cidade, tentaram invadir o Morro do Fallet, em Santa Teresa. Houve troca de tiros. Um carro da Polícia Militar também teria sido alvejado. Até às 20h30 não havia informações sobre mortos ou feridos. Enquanto o tiroteio acontecia, um incêndio destruiu três casas no morro e os bombeiros tiveram dificuldade de acesso ao local. Não há informações sobre o que teria originado o fogo e não houve feridos.