Bala perdida atinge idoso em troca de tiros entre PMs e bandidos

RIO - Um idoso foi baleado no tórax na manhã desta quinta-feira, 18, em troca de tiros entre policiais e bandidos, no Méier, na zona norte do Rio. A vítima tem 64 anos e foi identificada como Nelson Mendes de Souza. Ele foi levado para o Hospital Municipal Salgado Filho e ainda não há informações sobre o estado de saúde.

De acordo com a Polícia Militar, agentes que faziam ronda na região abordaram um carro roubado, ocupado por dois suspeitos. Os bandidos fugiram e, na altura da Rua 24 de Maio, no Méier, pararam e dispararam tiros contra os policiais. Nelson Mendes de Souza dirigia um automóvel que estava atrás do carro da polícia e acabou ferido.

A vítima foi socorrida pelos próprios policiais, mas os criminosos conseguiram fugir. A PM informou que policiais fazem buscas na região para tentar prendê-los. O carro roubado foi abandonado pelos bandidos. Dentro do automóvel, os agentes encontraram uma pistola de brinquedo. O caso foi registrado na 25ª Delegacia de Polícia, em Engenho Novo, na zona norte.