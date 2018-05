Balas perdidas atingem sala de torre do Shopping Rio Sul

RIO - Duas balas perdidas atingiram uma sala no 27.º andar da torre comercial anexa ao shopping Rio Sul, em Botafogo, zona sul do Rio. Ninguém se feriu. A sala estava vazia no momento e as balas foram encontradas na manhã desta segunda-feira, 7. Como durante o final de semana a sala permaneceu vazia, não se sabe quando os tiros foram disparados - pode ter sido desde a noite da sexta-feira, 4, até a madrugada desta segunda.

Um funcionário da empresa que funciona no local encontrou os projéteis quando chegou para trabalhar, na manhã desta segunda-feira. As duas balas atravessaram o vidro de uma janela, estilhaçando-os; depois, um deles ficou alojado em uma poltrona e outro atingiu uma parede.

Não se sabe de onde partiram os disparos, mas a hipótese mais provável é que tenham sido disparados a partir dos morros da Babilônia e Chapéu Mangueira, que ficam no Leme, bairro vizinho, mas chegam a fazer fronteira com o shopping. As favelas existentes nesses morros há meses são palco de uma disputa entre facções criminosas rivais pelo controle do tráfico de drogas.

Em nota, o shopping Rio Sul, responsável pela torre comercial, confirmou o episódio e ressaltou não ter havido vítimas. A segurança pública do Estado está sob intervenção federal desde 16 de fevereiro.