Baleia que encalhou na praia é recolhida pela Prefeitura do Rio

RIO - A baleia jubarte que apareceu encalhada e morta, no último sábado, na praia da Macumba, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio, começou a ser recolhida pela Prefeitura do Rio por volta das 17h30 desta segunda-feira, 11.

A operação de retirada do animal, que tem cerca de 15 metros de comprimento e idade estimada de 10 a 12 anos, envolveu agentes da Comlurb (companhia de limpeza urbana do Rio), da Defesa Civil e do Instituto Estadual do Ambiente (Inea). O animal será içado e transportado em uma carreta até o Centro de Tratamento de Resíduos Rio, no município de Seropédica. A área onde a baleia encalhou havia sido isolada.