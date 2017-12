Bandidos comemoram resgate de traficante

RIO – O sucesso no resgate do traficante Nicolas Labre Pereira de Jesus, o Fat Family, no Hospital Souza Aguiar, no Rio, foi comemorado por bandidos envolvidos na ação. Um áudio que circula nas redes sociais e foi reproduzido pelo Fantástico revela uma troca de mensagens supostamente realizada entre os criminosos envolvidos no crime.

"Trouxemos, mané, trouxemos o mano, p... O mano tá na rua com nóis. Nós fomos lá e buscamos. O amigo tá aqui, tá bem, mas tá aqui", diz um deles. Fat Family foi resgatado na madrugada deste domingo, quando o hospital foi invadido por ao menos 25 homens armados. Ouça abaixo:

Os policiais vão investigar as visitas feitas ao traficante desde a última segunda-feira (13) quando ele foi internado após ser baleado em um confronto com a polícia, no Morro Santo Amaro, no bairro do Catete, zona Sul do Rio. Mesmo preso o traficante chegou a usar um telefone celular no hospital.