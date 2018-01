Bandidos fazem arrastão no bairro do Flamengo

RIO - Ao menos seis pessoas foram roubadas durante um arrastão no final da noite desta sexta-feira, 19, no bairro do Flamengo, na zona sul do Rio de Janeiro.

Testemunhas contaram que dois bandidos abordaram as vítimas na Rua Marquês de Abrantes, por volta das 23 horas.

Eles levaram o carro onde estavam duas vítimas, além de carteiras, bolsas e um notebook.

O caso foi registrado na 9ª Delegacia de Polícia (Catete).