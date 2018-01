Bandidos invadem sítio de presidente da Assembleia do Rio e trocam tiros com PM

RIO - O presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), deputado Paulo Melo (PMDB), e dois policiais militares que trabalham como seus seguranças particulares ficaram feridos na invasão de seu sítio em Rio Bonito, na Região dos Lagos, no sábado à noite.

A polícia do Rio investiga se foi um atentado contra Melo ou uma mera tentativa de assalto. Dois assaltantes entraram na propriedade e iniciaram tiroteio com os dois PMs, que foram baleados. Ao fugir dos disparos, Melo torceu o pé direito e teve fratura exposta. Entre a madrugada e a tarde de ontem, foi submetido a duas cirurgias ortopédicas. Ele está internado com quadro estável. Os PMs estão em observação.

Por meio de sua assessoria de imprensa, o deputado informou que acredita ter sido uma ação de assaltantes, e não crime político. Em junho de 2010, ele denunciara no plenário da Alerj ter sofrido ameaças de morte por parte de um miliciano que atua na zona oeste do Rio.

Na ocasião, disse que havia recebido a informação de que estava jurado de morte de uma pessoa de sua confiança que tinha relações com a polícia. Chegou a registrar a ameaça na Delegacia de Homicídios da Barra da Tijuca e a pedir escolta da Polícia Civil. Mas o miliciano está preso e, passados quatro anos, o deputado não vê relação entre o episódio e a invasão de seu sítio, conforme explicou ontem sua assessoria.

O sitio do deputado fica a 74 quilômetros da capital. O crime foi por volta das 23h30. Os assaltantes invadiram a propriedade e se depararam com os sargentos Marcelo Ferreira Neves e Edgar Antunes Leite, que fazem bico como seguranças de Melo nas horas de folga da PM.

Os bandidos fugiram sem terem conseguido passar da entrada da propriedade. Neves foi baleado na perna e Leite, nas nádegas. Eles estão no Hospital da PM. Ambos trabalham há algum tempo para o deputado, que se desloca em um automóvel blindado.

Melo foi operado no Hospital Darcy Vargas, em Rio Bonito, e, de manhã, transferido para o Copa D’Or, no Rio, mais bem equipado, pois havia risco de infecção da fratura exposta que sofreu. No Copa D’Or, quem o operou foi o ex-secretário estadual de saúde Sergio Côrtes, médico especializado em cirurgia ortopédica.

O parlamentar se machucou quando, apavorado, pulou de uma rocha para fugir dos tiros. A lesão foi tão grave que os médicos chegaram a dizer que ele poderia ter o pé amputado, de acordo com informações passadas por sua assessoria. Melo e amigos haviam acabado de participar de uma partida de futebol no campo do sítio quando foram surpreendidos pelo barulho dos disparos.

No sábado de manhã, o deputado participou da convenção do PSD-RJ que oficializou o apoio do diretório estadual à chapa chamada Aezão, que une o candidato à reeleição ao governo do estado Luiz Fernando Pezão (PMDB) e o candidato do PSDB à presidência da República, Aécio Neves.

De tarde, ele foi para o sítio. Uma força-tarefa foi montada para investigar o caso. Os criminosos estão sendo procurados na região desde a madrugada. Agentes de várias unidades foram mobilizados. Imagens das câmeras do sítio serão analisadas. A propriedade já foi periciada por policiais da policiais da 119ª DP (Rio Bonito) e três funcionários foram ouvidos. Assim que tiverem alta médica, o deputado e os PMs serão chamados a prestar depoimento.

Em seu sexto mandato pelo PMDB, Paulo Melo tem 57 anos e é natural de Saquarema, município vizinho de Rio Bonito, onde começou a carreira política. Chegou à Alerj em 1990. Sua mulher, Franciane Motta, é prefeita de Saquarema, e estava com ele no momento da invasão.