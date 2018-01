No Rio, bandidos usam retroescavadeira para roubar caixa eletrônico

RIO - Bandidos usaram uma retroescavadeira para roubar um caixa eletrônico que estava dentro de um mercado na Estrada do Otaviano, em Turiaçu, na região de Madureira, na zona norte do Rio. Com o equipamento, eles conseguiram quebrar as paredes do local e retirar o caixa, que acabou sendo deixado no meio da rua com a retroescavadeira.

De acordo com a Polícia Militar, eles também utilizaram um caminhão na ação. Todos os criminosos - ainda não se sabe quantos foram - conseguiram fugir para favela da Palmirinha, em Honório Gurgel, na zona norte do Rio.

De acordo com o Centro de Operações da Prefeitura do Rio (COR), a Estrada do Otaviano seguia interditada nos dois sentidos, na altura da Rua Eurípedes, por volta de 9h40, por causa de uma operação policial.

Outro caso. Esse é o segundo caso de roubo com retroescavadeira no Rio em menos de um mês. Na madrugada do último dia 6, bandidos armados com fuzis arrombaram, com uma retroescavadeira, a fachada de uma videolocadora e levaram um caixa eletrônico que estava instalado dentro da loja na Pavuna, na zona norte do Rio de Janeiro.

De acordo com informações de policiais do 41º Batalhão de Polícia Militar (Pavuna), que foram acionados e se deslocaram para o local, os suspeitos do roubo fugiram para o Morro da Pedreira, em Costa Barros. O tráfico de drogas na comunidade é comandado por Celso Pinheiro Pimenta, o Playboy. A ocorrência foi registrada na 39ª Delegacia de Polícia (Pavuna).