Bando bloqueia rua e faz arrastão na Tijuca

Um grupo formado por pelo menos seis pessoas armadas com pistolas e revólveres fechou na manhã desta quinta-feira, 14, a Rua Dona Delfina, na Tijuca, zona norte do Rio, e assaltou seis ocupantes de veículos que passavam pelo local. A polícia acredita que os suspeitos sejam do Morro do Borel, onde estão sendo concentradas as buscas. Por enquanto, ninguém foi preso. O crime ocorreu entre 6h30 e 7 horas. Segundo o delegado Walter Alves de Oliveira, titular da 19º Delegacia de Polícia, da Tijuca, foram levados objetos das vítimas, como telefones celulares, bolsas e documentos. Ninguém ficou ferido e não houve disparos. Estima-se que três carros tenham sido abordados pelo grupo. Os suspeitos chegaram ao local em dois automóveis, um prata e um preto, e usaram um dos veículos para obstruir a circulação da via, que apresenta baixo fluxo de tráfego.