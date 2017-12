Bando em fuga invade condomínio e assusta moradores no Rio

RIO - Dois assaltantes que tentavam fugir da polícia invadiram um clube, uma universidade e um condomínio na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, na tarde desta sexta-feira, 22. Eles foram presos e não houve tiroteio nem feridos, mas a perseguição assustou as pessoas que estavam nos locais por onde ela ocorreu.

O caso ocorreu entre 14 horas e 14h30. Os dois assaltantes usavam um carro roubado para circular pela Barra, aproximar-se de mulheres que carregavam bolsas e arrancá-las das vítimas. Alertados por mulheres que haviam sido roubadas, policiais militares iniciaram uma perseguição.

Por causa do congestionamento na Avenida das Américas, a dupla abandonou o carro em frente ao condomínio Le Parc e começou a fugir a pé. Segundo a polícia, eles entraram em um clube, depois no prédio de uma universidade e chegaram ao Condomínio Jardim Europa, onde funciona a Rio Internacional School, escola com currículo americano que atende principalmente estrangeiros.

Cerca de 50 alunos estavam em aula - os outros estudantes estavam participando de atividades fora da unidade. Os policiais orientaram a direção a manter os alunos em um dos prédios - a escola funciona em dois - e conseguiram prender os suspeitos.