Bando faz refém e rouba caminhão de entrega

RIO DE JANEIRO - Um motorista foi feito refém neste sábado (24) por ladrões que roubaram um veículo da transportadora FedEx. O crime aconteceu na Rua Mercúrio, na Pavuna, zona norte do Rio. Os bandidos dominaram o motorista e dois seguranças que escoltavam a mercadoria, uma remessa de eletroeletrônicos avaliada em R$ 2 milhões. Os vigilantes foram presos pelos ladrões no porta-malas de um dos veículos do bando, que fugiu para o Morro da Pedreira, levando o motorista como refém – ele foi libertado depois.