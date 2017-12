Barca bate em píer e desembarque leva 2h

RIO - A barca Vital Brasil, que partiu da Praça XV, no centro do Rio de Janeiro, em direção à plataforma de Cocotá, na Ilha do Governador (zona norte do Rio), às 17h30 desta quinta-feira, 7, bateu contra o píer onde seria atracada, supostamente em razão de um problema mecânico. Nenhuma das 732 pessoas a bordo se feriu, mas elas tiveram que aguardar mais de duas horas pelo desembarque, porque não foi possível atracar normalmente.

Para que as pessoas pudessem sair foi necessário que os bombeiros usassem uma escada sobre um bote, pela qual tiraram cada um dos passageiros.

As pessoas desembarcaram assustadas e reclamaram muito do problema, relatado inclusive por meio das redes sociais.