Base da UPP Fazendinha é atacada por criminosos no Complexo do Alemão

Segundo o comando da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Fazendinha, criminosos armados atiraram contra a base principal da unidade, na localidade das Palmeiras, por volta das 9 horas da manhã deste domingo, 18. Até o momento, não há registro de feridos no incidente. As equipes continuam atuando para estabilizar a região. Policiais de outras UPPs do Complexo do Alemão apoiam as ações, na zona norte do Rio.

Os disparos ocorreram dois dias após tiroteio que deixou quatro mortos na favela Nova Brasília, região que integra o Complexo do Alemão. Segundo a Polícia Militar, quatro homens armados com fuzis trafegavam pela avenida Itaoca, uma das principais da favela, em um Jeep Renegade branco quando avistaram uma viatura com policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Fazendinha parada numa esquina. Eles começaram a atirar em direção aos policiais e houve revide. O grupo fugiu e a PM começou uma perseguição, durante a qual o tiroteio continuou.

Um menino de 1 ano e dois adultos (uma mulher e um homem) de 58 anos morreram atingidos por balas perdidas. Um suspeito também morreu. Durante a ação, outras quatro pessoas ficaram feridas, entre elas outro acusado de iniciar um confronto entre criminosos e policiais militares.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Polícia aprende fuzil e drogas no Complexo do Alemão

Na madrugada deste domingo, policiais militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) realizaram uma operação na comunidade Fazendinha, no Complexo do Alemão. Quando estavam na localidade conhecida como “Campo do Seu Zé” a equipe foi recebida a tiros pelos criminosos que fugiram. Durante as buscas os policiais militares apreenderam um fuzil AK calibre 7.62 com dois carregadores, um artefato explosivo, 640 embalagens com erva seca e ainda 264 pinos de pó branco. A ocorrência foi registrada na 45ª DP (Complexo do Alemão).

Este foi o segundo fuzil apreendido pela Polícia Militar neste final de semana. Na tarde de ontem, (sábado 17/03), policiais militares do 9º realizaram uma operação na Comunidade Primavera, em Cavalcante. Durante o patrulhamento a equipe se deparou com 10 criminosos, todos em motocicletas e portando fuzis e granadas, eles atiraram contra os policiais militares, que revidaram.

Após o confronto, a equipe conseguir prender um criminoso ferido e recuperar uma motocicleta, produto de roubo. Com ele foi apreendido um fuzil calibre .556, uma granada, um radiocomunicador, carregadores e um celular. O criminoso foi socorrido para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha e ficou custodiado. A ocorrência foi registrada na Central de Garantias Norte (CGN), na Cidade da Polícia, no Jacaré.